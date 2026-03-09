Агент Тюкавина похвалил «Динамо» Гусева: «Команда приняла тренера»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился с «СЭ» мнением об игре бело-голубых после рестарта сезона.

«Видно, что команда приняла тренера. Есть и определенный фарт, но результативность пошла. Костя со времен Шварца столько передач не получал. В него верят, он это чувствует. Посмотрите, как Костя играет в подыгрыше! Гладышев раньше был как Кержаков — «Бил, бью и буду бить». А тут и Косте отдал голевую. Видно, что команда приняла атакующий футбол. Но дом строится от печки, а «Динамо» почти не пропускает.

Обстановка стала лучше? Не буду говорить плохо про предыдущий штаб. Но Гусев чуть отпустил ситуацию, многие стали улыбаться на поле, психологически, наверное, обстановка стала попроще и получше», — сказал Сафонов «СЭ».

Во второй части сезона «Динамо» одержало 3 победы в 3 матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 13-3.