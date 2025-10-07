Футбол
Сегодня, 08:35

Лещенко оценил возвращение Тюкавина после травмы

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Россиянин пропустил полгода из-за разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта.

— Возвращение Тюкавина вас воодушевляет?

— Да, он добавляет напряженности в игру соперника. Беспокоит, оттягивает на себя одного-двоих защитников. В матче с «Локомотивом» заработал пенальти — это уже положительный момент.

Он, конечно, хороший игрок, но в атаке у «Динамо» в целом пока не клеится. Зато наши бывшие футболисты, например, Комличенко, начинают забивать. Вот такой парадокс, — сказал Лещенко «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний Тюкавин принял участие в 5 матчах «Динамо» во всех турнирах, забив 1 гол.

Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
