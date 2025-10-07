Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:20

Лещенко: «Назначение Ивлева — превосходный ход»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил назначение Александра Ивлева на пост председателя совета директоров бело-голубых.

— Вы знакомы с новым председателем совета директоров Ивлевым? Он был на матче с «Локомотивом».

— Да, мы общались. Это прекрасный человек, глубоко интегрированный в жизнь «Динамо». Настоящий болельщик, который хорошо знает ситуацию в клубе. Я считаю, его назначение — превосходный ход.

Что касается селекции, то здесь есть много вопросов. Не хочу никого критиковать, но, на мой взгляд, все группы, которые занимаются подбором игроков, работают не лучшим образом.

— Важно, что Ивлев видел чемпионство «Динамо» и болеет за команду с 1974 года?

— Да, это так. Он действительно болеет, ездит даже на выездные матчи. Мы знакомы — он дружит с моими друзьями.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и покинул его в декабре 2020-го.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, а должность председателя совета директоров занимал с января 2024-го.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Читайте также
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?
Скандальная украинская фигуристка Баюл вынуждена продать дом в США: у нее нет работы и денег
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Лещенко: «Динамо» — невезучая команда»
Лещенко оценил возвращение Тюкавина после травмы
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА
Руководство «Спартака» провело переговоры с бывшим спортивным директором «Сочи» Орловым
Мойзес не сыграет с «Локомотивом»
Мостовой — о новом гендиректоре «Спартака» Некрасове: «Болельщик ЦСКА? Какая разница»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • RobertH

    Лев Валерьяныч так и застрял во временах "хороших человеков". Вот и очередной хороший человек приходит в команду. И чего? Сколько их уже было, этих хороших, которые через год сливались? Валера начнёт по - другому тренировать, займётся подготовкой футболистов, а не велогонщиков?

    07.10.2025

  • Dron56

    Ивлев ? Нужно ещё посмотреть ... А вот Карпина нужно убирать и весь его ,,Нелеквид,, , тогда что то и изменится а пока полная Ж.... !

    07.10.2025

    • РФС 10 октября рассмотрит новое дело против Писарского о ставках

    Лещенко оценил возвращение Тюкавина после травмы
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости