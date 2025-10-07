Лещенко: «Назначение Ивлева — превосходный ход»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил назначение Александра Ивлева на пост председателя совета директоров бело-голубых.

— Вы знакомы с новым председателем совета директоров Ивлевым? Он был на матче с «Локомотивом».

— Да, мы общались. Это прекрасный человек, глубоко интегрированный в жизнь «Динамо». Настоящий болельщик, который хорошо знает ситуацию в клубе. Я считаю, его назначение — превосходный ход.

Что касается селекции, то здесь есть много вопросов. Не хочу никого критиковать, но, на мой взгляд, все группы, которые занимаются подбором игроков, работают не лучшим образом.

— Важно, что Ивлев видел чемпионство «Динамо» и болеет за команду с 1974 года?

— Да, это так. Он действительно болеет, ездит даже на выездные матчи. Мы знакомы — он дружит с моими друзьями.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и покинул его в декабре 2020-го.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, а должность председателя совета директоров занимал с января 2024-го.