Лещенко: «Динамо» — невезучая команда»
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко ответил на вопрос «СЭ» о последних результатах команды.
— Никакой трагедии нет, — начал Лещенко. — Идет обычное притирание тренера к команде. Печально, конечно, что этот процесс затянулся — уже 11 игр. Но тот же первый тайм в матче с «Локомотивом» показал, что у «Динамо» очень большой потенциал. Просто пока не все получается.
— Ранее Карпин говорил, что футболисты его не понимают. Вы видите улучшения?
— Думаю, есть некий дисбаланс, некоторое недопонимание поставленных задач. Это естественный процесс. Обычно, если бы тренер начал работать в ходе сезонной подготовки, все шло бы лучше. А он фактически «с листа» включился в работу, а это всегда сложно — и для футболистов, и для самого наставника. Пока переход от одних решений к другим идет немного медленно.
Но если уж пробовать, то действовать нужно быстрее. В начале сезона команда много разыгрывала у своих ворот, а сейчас, наоборот, бросается в прессинг на чужой половине и пропускает контратаки. Не хватает баланса. Нужно найти золотую середину.
Судя по игре с «Локомотивом», видна тренерская работа. Игроки выкладывались, боролись, сумели вернуться в игру после быстрого пропущенного гола. В течение 30 минут команда показывала футбол высокого уровня, создавала много моментов.
Где-то не повезло, потом — нелепый пенальти. Его, по-моему, вообще не было. Все это уже признали.
Как судья может ошибаться в таком ключевом моменте? Ведь это был переломный эпизод: при счете 2:1 в пользу «Динамо» в конце первого тайма — и вдруг гол. Вышли бы они на второй тайм с преимуществом — игра пошла бы совсем по-другому. Возможно, и голов было бы больше, я в этом даже не сомневаюсь. В общем, какая-то муть.
Не везет. «Динамо» вообще невезучая команда, я считаю. Столько ненужных потерь, еще и голы сами себе заносили в начале сезона... А потом ничего не получается. Такие издержки, — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Ахматом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1