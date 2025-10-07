Футбол
Сегодня, 08:50

Лещенко: «Динамо» — невезучая команда»

Микеле Антонов
Корреспондент
Лев Лещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко ответил на вопрос «СЭ» о последних результатах команды.

— Никакой трагедии нет, — начал Лещенко. — Идет обычное притирание тренера к команде. Печально, конечно, что этот процесс затянулся — уже 11 игр. Но тот же первый тайм в матче с «Локомотивом» показал, что у «Динамо» очень большой потенциал. Просто пока не все получается.

— Ранее Карпин говорил, что футболисты его не понимают. Вы видите улучшения?

— Думаю, есть некий дисбаланс, некоторое недопонимание поставленных задач. Это естественный процесс. Обычно, если бы тренер начал работать в ходе сезонной подготовки, все шло бы лучше. А он фактически «с листа» включился в работу, а это всегда сложно — и для футболистов, и для самого наставника. Пока переход от одних решений к другим идет немного медленно.

Но если уж пробовать, то действовать нужно быстрее. В начале сезона команда много разыгрывала у своих ворот, а сейчас, наоборот, бросается в прессинг на чужой половине и пропускает контратаки. Не хватает баланса. Нужно найти золотую середину.

Судя по игре с «Локомотивом», видна тренерская работа. Игроки выкладывались, боролись, сумели вернуться в игру после быстрого пропущенного гола. В течение 30 минут команда показывала футбол высокого уровня, создавала много моментов.

Где-то не повезло, потом — нелепый пенальти. Его, по-моему, вообще не было. Все это уже признали.

Как судья может ошибаться в таком ключевом моменте? Ведь это был переломный эпизод: при счете 2:1 в пользу «Динамо» в конце первого тайма — и вдруг гол. Вышли бы они на второй тайм с преимуществом — игра пошла бы совсем по-другому. Возможно, и голов было бы больше, я в этом даже не сомневаюсь. В общем, какая-то муть.

Не везет. «Динамо» вообще невезучая команда, я считаю. Столько ненужных потерь, еще и голы сами себе заносили в начале сезона... А потом ничего не получается. Такие издержки, — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Ахматом».

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
