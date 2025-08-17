Лещенко о поражении «Динамо»: «Карпин все время разводит руками. Психология страдает»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил поражение бело-голубых в матче 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:3).

«Два провальных матча, пропустили 7 голов. Совершенно порочная практика розыгрыша от ворот. Во втором тайме были комбинации, игра, но что-то не получается. Валерий Георгиевич Карпин все время разводит руками. Надо либо кричать, либо благодарить игроков. Психология страдает. Понимаю, когда есть игра в нападении, защите — а так, абсолютно безликая игра», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» (5 очков) занимает 12-е место в таблице РПЛ, ЦСКА (11) поднялся на второе место.