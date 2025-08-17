В «Порту» опровергли информацию о предложении в «Краснодар» по Сперцяну

Президент «Порту» Андре Вилаш-Боаш в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Ранее об этом сообщило издание Armenie Football.

«Мы не делали предложение «Краснодару» по Сперцяну. Мы не интересуемся этим игроком», — сказал Боаш «СЭ».

Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 7 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.