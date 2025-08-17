Челестини о победе ЦСКА над «Динамо»: «У ребят горят глаза»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ.

— Очередной перфоманс в атаке. Насколько это было легко? В чем составляющие такого результата?

— Работа. Командная работа каждый день. Результат матча — это плод работы за 90 минут. Мы должны работать вместе. У ребят горят глаза. Мы верим в то, что делаем. Это основа. Очень важно получать удовольствие от футбола, — сказал Челестини.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».