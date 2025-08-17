Футбол
17 августа, 20:44

Челестини о победе ЦСКА над «Динамо»: «У ребят горят глаза»

Федор Носов

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ.

— Очередной перфоманс в атаке. Насколько это было легко? В чем составляющие такого результата?

— Работа. Командная работа каждый день. Результат матча — это плод работы за 90 минут. Мы должны работать вместе. У ребят горят глаза. Мы верим в то, что делаем. Это основа. Очень важно получать удовольствие от футбола, — сказал Челестини.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».

Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
  • trops57

    Разговоры о том, что надо дать возможность Кисляку, Глебову возмужать в запасе ещё лет пять, ЦСКА опровергает игрой. Если игрок классный, то не важно, сколько ему лет. Мы видим, как тратятся млн долларов на игроков, а результата - нет.

    17.08.2025

  • Slim Tallers

    Он Базель из говна превратил в крепкого середняка. Многие игроки из Базеля разъехались по Европе. На ЦСКА,в отличие от Спартака,не давят старые пердуны типа Кавазашвили,Ловчева и тому подобные.Там команда народная,ею любой дурак управлять может и вмешиваться в работу тренера.

    17.08.2025

  • bond1951

    СПАСИБО МУЖЧИНЫ........

    17.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Сгинь

    17.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Молодец он. В совершенно незнакомую для себя среду пришёл и сразу стал результат давать. Не знаю, как там дальше сложится. Но пока команда играет и хороший контакт между тренером и игроками заметен.

    17.08.2025

  • Чернобог

    Такие слова внушают оптимизм и доверие. Жму руку дон Фабио.!

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Молодцы.

    17.08.2025

