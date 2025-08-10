Лещук установил рекорд по матчам РПЛ, проведенным в запасе
Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук стал рекордсменом РПЛ по матчам, проведенным на скамейке запасных, сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».
В матче против «Сочи» (1:1) в 4-м туре РПЛ Лещук остался в запасе в 224-й раз в чемпионатах России. Он побил рекорд бывшего полузащитника «Ахмата» Халида Кадырова, который провел 223 игры на скамейке запасных.
29-летний Лещук является воспитанником «Динамо». Он отыграл за команду 71 матч, пропустил 91 гол и 25 раз отстоял на ноль.
Источник: Telegram-канал «Цифроскоп»
