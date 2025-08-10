Футбол
10 августа, 22:15

Лещук установил рекорд по матчам РПЛ, проведенным в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук стал рекордсменом РПЛ по матчам, проведенным на скамейке запасных, сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

В матче против «Сочи» (1:1) в 4-м туре РПЛ Лещук остался в запасе в 224-й раз в чемпионатах России. Он побил рекорд бывшего полузащитника «Ахмата» Халида Кадырова, который провел 223 игры на скамейке запасных.

29-летний Лещук является воспитанником «Динамо». Он отыграл за команду 71 матч, пропустил 91 гол и 25 раз отстоял на ноль.

Источник: Telegram-канал «Цифроскоп»
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Boris

    Рекорды существуют для того, чтобы их бить *подумал Лещук

    12.08.2025

  • Эрик Рыжий

    За 8 лет в ЦСКА могло только 240 матчей получиться, а Чепчугов еше и отыграл 14. То есть больше 226 не получится

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ага. Его потом сразу со скамейки запасных в минспорта Чечни взяли.

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ни уя себе достижение

    11.08.2025

  • bandradio

    Ну об этом можно было умолчать). К спортивным рекордам это явно не относится.

    11.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Легенда! почти как чепчугов. Работа мечты сиди на лавке, получай миллионы, ни за что не отвечай, какая преданность:rofl::money_mouth::money_mouth:

    11.08.2025

  • Александр Максаков

    Лещук вроде и бомбардир в РФПЛ .

    11.08.2025

  • Kimi_

    Ну Кадыров то это великое "дарование" футбола)) А вот Лещуку, вполне по силам играть в РПЛ, судя по тому как играют многие вратари в этом сезоне, даже в топ клубах, косячат каждый матч)

    11.08.2025

  • bvp

    Побить Кадырова дорогого стоит.

    11.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Дайте легенде шанс изверги! Он всем все уже доказал. Мдас:fist: А как же Чепчугов? Он тоже почти всю карьеру просидел под Сухаряном. Интересно у него сколько игр на лавке?

    11.08.2025

  • Спринт

    .. сыграл 71 .. пропустил 91 .. "отстоял .. вестимо - НА воротах **) на ноль 25. Итого в 46 матчах, где зашитники не выручили, пропустил сей Лещук по 2 (два!) мяча (сугубо - в среднем исчеслении) в каждом матче. Ну кокечно же легенда! Легендарный баночник запаса!

    11.08.2025

  • Спринт

    .. легендарный лавочник динамовского запаса

    11.08.2025

  • Спринт

    особенно "умиляеть" когда горе-спецурики некогда спортивной газетёнки тискают в печать .. стоит НА воротах .. **

    11.08.2025

  • Спринт

    гоаорит, сугубо - о том, что Лещук и на фиг никому не нужен, акромя родимой банки запаса .. **

    11.08.2025

  • Спринт

    Имяреки то разные .. вот и нету псевдо-рекордистов ..

    11.08.2025

  • Спринт

    Фига собе! Оказываетси есть и "запасной" псевдо-рекорд в серенькой РПЛь .. **

    11.08.2025

  • GeoMaS

    Но запомнится не этим, а как отбивал мячи на ногу Соболеву

    11.08.2025

  • Спартак 98

    Чтобы я так сидел за нефиговую зарплату

    11.08.2025

  • Спартак 98

    Просто он из тех кто стоял

    11.08.2025

  • m_16

    Я бы ещё обратил внимание на второго призёра в данной номинации. Это вроде как племянник самого его и внук названия клуба.

    11.08.2025

  • DemolisherAjax

    Легендарный футболист :) Куда уже там какому-то Акинфееву до него xD

    10.08.2025

  • AZ

    Странно, я думал у Чепчугова больше)))

    10.08.2025

  • truex

    Это говорит только о том настолько Лещук предан своему клубу, что готов просидеть в запасе всю карьеру

    10.08.2025

  • chimega

    А бабосы капают.

    10.08.2025

  • Ganimed

    У Спартака был игрок-он 568 раз был на больничном, а вы говорите 200 :joy:

    10.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Легенда динамо

    10.08.2025

  • Irzhi Korn

    Пока лунь будет издеваться над нашими чуйствами, а валера в него верить. рекорд будет только расти...

    10.08.2025

  • semenarsonist

    ЛЕГЕНДА!

    10.08.2025

  • Андрей Недобрый

    А что там про рекордам запасных вратарей цска за прошедшие 20 лет?

    10.08.2025

  • Чернобог

    "пропустил 91 гол и 25 раз отстоял на ноль." Уже кажется даже самые последние раздолбаи и дегенераты усвоили и запомнили, что голкиперы не СТОЯТ в воротах, а играют, но Игнат Заздравин не из таких, он особенный.

    10.08.2025

  • крым наш

    Ну так себе рекорд.

    10.08.2025

    • «Ростов» — «Пари НН»: хозяева открыли счет

    РПЛ, результаты 4-го тура: «Локомотив» обыграл «Спартак», «Краснодар» победил «Оренбург» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

