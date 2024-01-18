Психолог Гущин считает, что перевод Кругового во вторую команду «Зенита» пойдет ему на пользу

Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мыслями о переводе защитника «Зенита» Данила Кругового в дубль, где он будет получать игровую практику во второй половине сезона.

«Я не согласен, что это ссылка. Попасть в состав суперукрепленного «Зенита» у молодых игроков практически нет шансов. Что говорить, Иван Сергеев — игрок сборной, дважды лучший бомбардир первой лиги и выходит только на замену. А молодым нужна для развития игровая практика. Так что я считаю, что это только на пользу. Сейчас уйти в ЦСКА? Там тоже наигранный состав. Человек долго не выходил на поле, ему нужна игровая практика. Вероятнее всего и логичнее всего ее получить в ФНЛ-1 или ФНЛ-2. Мне кажется, что это нормальное решение», — приводит Metaratings.ru слова Гущина.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.