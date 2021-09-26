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Лещук оценил свои шансы на попадание в сборную России

17:20
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук оценил свои шансы на попадание в сборную России.

— В конце прошлого сезона ты говорил, что готов уйти из команды, так как игровой практики совсем мало, что заставило тебя продлить контракт с «Динамо»?

— Разговор с главным тренером и тренером вратарей.

— Что они тебе сказали?

— Они сказали мне, что верят в меня. Сандро несколько раз подходил лично ко мне и говорил: «Я в тебя верю, продолжай работать, твое время скоро придет». Ну вот так и получилось. У Шунина небольшое повреждение, я вышел и сыграл. Антону наложили швы, он не может тренироваться, потому что они могут разойтись. Насколько я знаю, он начинает тренироваться уже со следующей недели.

Нет, с Кафановым не общался, да и никаких мыслей о сборной. Моя задача — выходить на каждую игру. Выкладываться по максимуму каждый раз. Буду заслуживать вызова в сборную — пригласят.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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