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Игорь Лещук: «Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Шуниным»

17:13
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук после победы над «Рубином» (2:0) в девятом туре Тинькофф РПЛ оценил свои перспективы закрепиться в основном составе.

— У тебя сейчас момент, когда можно закрепиться в основе, на сколько морально к этому готов?

— До этого у меня уже была серия из семи или восьми матчей подряд, когда я выходил в основе. Я готовился к тому, что шанс будет и им нужно будет воспользоваться. Сейчас достаточно неплохо играю, нужно продолжать дальше.

О мыслях об аренде:

«Пока этот шанс выпал. Считаю, что неплохо им воспользовался, а там главный тренер решит, кто будет играть. Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Антоном. Тренер не раз отмечал, что у нас хороший вратарский коллектив. Тот же Ваня пришел не совсем сильным, но за время в «Динамо» он спрогрессировал и может составить конкуренцию мне или Антону».

Голы в составе победителей забивали Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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