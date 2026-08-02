Алаев прокомментировал подписание соглашений о показе РПЛ в Бразилии и Китае

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание контрактов о показе матчей лиги в Бразилии и Китае.

«Ситуация с реализацией прав на внешние рынки тяжелая после 2022 года. Были попытки и до этого, но что-то нас не устраивало, где-то не могли договориться с дистрибьютерами. Сейчас договорились. Суммы нас устроили. Решение было коллегиальное. Но главное, что мы возвращаемся на международные рынки, и я оцениваю это очень благоприятно. Надеюсь, мы продолжим эту работу и не остановимся на достигнутом. Дверь была закрыта, сейчас открылась и надо набирать обороты. Чемпионат у нас хороший, его можно много где показывать. Дополнительный доход всегда нужен лиге.

В чем интерес Китая к нашей лиге? Хороший чемпионат у нас! На самом деле, китайцы уже не в первый раз приходят с таким предложением. Это было и два года назад. Они приезжали к нам даже, мы встречались и обсуждали. Но тогда не договорились, а сейчас договорились. Слуцкий провел большую работу? Он всегда большую работу проделывает, но к этой сделке отношения не имеет», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее права на показ РПЛ в Китае приобрела компания Leisu Sports, а медиагруппа Bandeirante заключила соглашение о реализации прав на показ матчей на территории Бразилии.