Лещенко считает, что у «Динамо» есть очень хорошие шансы победить «Зенит»
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Обыграем «Зенит» и оторвемся на одно очко. Есть хорошие шансы победить,— сказал Лещенко «СЭ». — «Динамо» уже не то, какое было в матче в Санкт-Петербурге. Там нам просто не повезло. У «Зенита» идет небольшой спад, с «Ростовом» играли не очень. А мы сейчас на ходу. Ребята отлично выглядят. Захарян опять показал, что он уверенно смотрится в коллективе. У «Динамо» есть настроение и энтузиазм, это может хорошо повлиять на ход матча».
«Динамо» (35 очков) занимает второе место в таблице РПЛ. В следующем матче 12 декабря команда Сандро Шварца дома сыграет с лидирующим «Зенитом» (37 очков).
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