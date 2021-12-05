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Шварц: «Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» под вопросом»

19:03
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0) рассказал о травме Себастьяна Шиманьски, а также прокомментировал низкую результативность при игре в большинстве.

— Что с Себастианом Шиманьским, он успеет восстановиться к важной игре с «Зенитом»?

— Пока непонятно. Нам нужно пару дней, чтобы понять всю серьезность его травмы. Удар последовал в голеностоп. Он испытает сильную боль, на данный момент его участие в матче с «Зенитом» под вопросом.

— Почему команда забила так мало голов, игра против девятерых футболистов?

— Они поставили автобус, их оборону очень сложно вскрывать. «Уфа» весь сезон играет по схеме 5-3-2, они научились качественно защищаться. Забив второй гол, мы окончательно перевернули чашу весов на свою сторону.

— Макаров забивает второй матч подряд, это означает то, что он полностью освоился в «Динамо» и понимает ваши требования на все сто процентов.

— Как вы знаете, он не проходил летом подготовку к нам. Ему требовалось некоторое время, чтобы влиться в команду. Эти голы дополняют ему уверенности в себе, окрыляют его. Он забил важные мячи. Но на этом останавливаться нельзя. Необходимо прогрессировать дальше, ему есть куда расти, однозначно.

(Антон Иванов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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