Шварц: «Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» под вопросом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0) рассказал о травме Себастьяна Шиманьски, а также прокомментировал низкую результативность при игре в большинстве.

— Что с Себастианом Шиманьским, он успеет восстановиться к важной игре с «Зенитом»?

— Пока непонятно. Нам нужно пару дней, чтобы понять всю серьезность его травмы. Удар последовал в голеностоп. Он испытает сильную боль, на данный момент его участие в матче с «Зенитом» под вопросом.

— Почему команда забила так мало голов, игра против девятерых футболистов?

— Они поставили автобус, их оборону очень сложно вскрывать. «Уфа» весь сезон играет по схеме 5-3-2, они научились качественно защищаться. Забив второй гол, мы окончательно перевернули чашу весов на свою сторону.

— Макаров забивает второй матч подряд, это означает то, что он полностью освоился в «Динамо» и понимает ваши требования на все сто процентов.

— Как вы знаете, он не проходил летом подготовку к нам. Ему требовалось некоторое время, чтобы влиться в команду. Эти голы дополняют ему уверенности в себе, окрыляют его. Он забил важные мячи. Но на этом останавливаться нельзя. Необходимо прогрессировать дальше, ему есть куда расти, однозначно.

(Антон Иванов)