Слуцкий: «Второй гол уже не вытекал из логики игры»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) подвел итоги встречи. По его словам, команда имела моменты, а второй пропущенный гол не вытекал из логики игры.
— Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте. Но удалось это сделать — создавали моменты и забили, — отметил Слуцкий. — Второй гол уже не вытекал из логики игры. Во втором тайме соперник оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. Но, к сожалению, нам не удалось этого сделать.
— Зотов совершает много результативных ошибок. С чем это связано?
— Не знаю. Но у нас в любом случае больше нет вариантов на позиции крайних защитников.
— С чем связана ранняя замена Кварацхелии? Судя по брошенным перчаткам, он был недоволен.
— Не знаю, доволен он или нет. Но его действия на футбольном поле предполагали замену еще в перерыве.
— Ваша команда второй раз в сезоне проиграла «Нижнему Новгороду». Это показатель кризиса команды?
— Следующий вопрос.
— Ин Бом пропустит следующий матч за перебор желтых карточек. Есть ли в клубе штраф за пропуск последнего матча в году?
— У нас есть наказания за необязательные желтые и красные карточки.
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