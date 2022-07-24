Лещенко надеется, что Фернандес усилит оборону «Динамо»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу бело-голубых над «Торпедо» (4:0) в матче второго тура РПЛ. Певец также высказался о возможных трансферах московского клуба.

«Очень приятные впечатления от матча. «Динамо» показало неплохую игру. Немного жалко «Торпедо», они еще не вписались. Сразу видно, что мастерство другого уровня. Результат был ожидаем. Красивые голы забили Захарян и Смолов. Поздравляю «Динамо». Защитники — молодцы, отыграли хорошо. Все будет зависеть от того, как эта защита сыграет с топ-командами. Надеюсь, что Фернандес усилит оборону, тогда «Динамо» будет неплохо укомплектовано», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее «СЭ» сообщал, что защитник «Гуарани» Роберто Фернандес посетил матч динамовцев с «Торпедо». 22-летний парагвайский футболист близок к переходу в «Динамо».

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела». «Торпедо» в гостях 31 июля встретится с «Крыльями Советов».