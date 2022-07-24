«Торпедо» обратится в ЭСК РФС по пенальти в матче с «Динамо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал результат матча с «Динамо» в рамках 2-го тура РПЛ (0:4).

«Мы поборемся за те места, на которые рассчитываем. Думаю, это вторая восьмерка. Мы не говорим о последних двух местах, конечно. Но мы изначально понимали, что это вторая восьмерка

Мы дали посмотреть костяку из прошлого сезона, чем ФНЛ отличается от РПЛ. Надо думать быстрее, надо действовать быстрее. Ребята и тренерский штаб сделают выводы. Мы вкатимся в сезон, не переживайте", — сказал Маслов.

Он также сообщил, что клуб собирается обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с пенальти.

Одиннадцатиметровый заработал нападающий Федор Смолов. Он ворвался в штрафную и прокинул мяч мимо вратаря, который был вынужден сфолить на нем.

«Мы попросим ЭСК, чтобы они посмотрел эпизод с пенальти».