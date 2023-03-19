Лепехин: «Уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА и не упустит чемпионство»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.

«Оптимизма после вылета из Кубка поубавилось. Тем не менее я уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА и не упустит чемпионство — отрыв достаточно большой. Мы все понимаем, что невозможно все время побеждать, но «Зенит» остается для меня фаворитом с любым соперником в России», — приводит «Чемпионат» слова Лепехина.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.