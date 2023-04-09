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Сегодня, 13:21

Лепехин — о 14 пенальти «Ростова» в сезоне: «Молодцы, правильно делают»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал 14 одиннадцатиметровых, назначенных в пользу «Ростова» в этом розыгрыше РПЛ.

Когда ввели ВАР, я сразу сказал: это хороший шанс для тренеров, которые могут хитрить. С помощью этой системы можно менять тактику игры. Любое падение в штрафной — судьи могут посмотреть монитор. А там, в штрафной, всегда есть контакт. Он может быть незначительным, но на видеоповторе видно, что рукой, допустим, футболист другого касается. Судья обязан назначать пенальти. Вот и все.

— То, что тренеры «Ростова» используют: у них уже 14 пенальти за чемпионат.
— Ну и молодцы, правильно делают. Я бы тоже такое практиковал, если бы была такая возможность. Но во второй лиге, к сожалению, нет ВАР, — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

«Ростов» с 44 очками занимает второе место в РПЛ. В 22-м туре ростовчане в гостях сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 10 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-var-daet-vozmozhnost-menyat-taktiku-igry-dostatochno-upast-kriknut-budet-penal-ti/
Константин Лепехин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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