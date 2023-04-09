Мирзоян: «У «Спартака» видна разбалансированная игра»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о результате матча красно-белых против «Динамо» в 22-м туре РПЛ (3:3).

«Результат матча ровно такой, насколько наиграли обе команды. Арбитр находился рядом и назначил пенальти. Ему было лучше видно. Если это была ошибка, ЭСК направит нас на верный путь. Мы не можем сказать, почему «Спартак» не столь ярко начал вторую половину чемпионата. Так как не знаем, какую работу ведет тренер. Однозначно можно сказать, что видна разбалансированная игра, особенно, что касается оборонительных действий. Невозможно добиться хорошего результата, если у тебя оборона играет нестабильно. Оборонительные действия команды на недостаточно надежном уровне», — цитирует Мирзояна Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.