Агент: «Малком сконцентрирован на выступлениях за «Зенит». Сейчас его мысли связаны только с тем, чтобы обыграть «Локомотив»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, высказался на тему будущего бразильского футболиста.

«Думает ли Малком об уходе? Уверяю, Малком сконцентрирован на выступлениях за клуб, сейчас его мысли связаны только с тем, чтобы обыграть «Локомотив» в ближайшем туре и выиграть чемпионат вместе с «Зенитом», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из петербургского клуба ради выступлений в Лиге чемпионов. В феврале 26-летний футболист и его одноклубник Клаудиньо получили российские паспорта.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.