Леонид Слуцкий: «Все иностранцы «Рубина» успешно вернулись домой, отслеживаем персональные данные всех»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» — о том, как его игроки тренируются во время самоизоляции.

— Наши футболисты долгое время находились в Казани, — сообщил Слуцкий. — Когда мы поняли, что пауза затянется, мы отпустили всех, включая иностранцев, и все они успешно добрались до своих домов в разных странах. Каждый — с приключениями, интереснее всего — грузины, которые ехали через перевалы. У них всех сейчас есть интернет и велосипеды. Со всеми есть связь, и каждый день тренер по физподготовке присылает им задания. Насколько эффективными будут эти тренировки, никто не знает. Мы можем отслеживать персональные данные каждого, мы переписываемся с ребятами в чате и индивидуально общаемся с игроками.