Леонид Слуцкий: «Шатов — большой молодец, потому что выдержал 75 минут»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру Олега Шатова и Хван Ин Бома в матче четвертого тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).
— Как оцениваете дебют Шатова и Хвана?
— Очень хорошо. Шатов большой молодец, потому что выдержал 75 минут, Ин Бом очень удачно вошел в концовке, сохранил абсолютно все мячи. Думаю, что оба они будут только прибавлять.
— Как проходит адаптация Ин Бома?
— Он такой классический азиатский футболист, очень трудолюбивый, неприхотливый. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией, учитывая, что он говорит по-английски. А так он прибыл сюда с братом и мамой, — цитирует тренера официальный сайт клуба.
В составе победителей отличились Солтмурад Бакаев и Денис Макаров. У армейцев забил Никола Влашич.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-srabotal-traditsionnyy-futbolnyy-zakon