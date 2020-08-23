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Леонид Слуцкий: «Шатов — большой молодец, потому что выдержал 75 минут»

01:14
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру Олега Шатова и Хван Ин Бома в матче четвертого тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Как оцениваете дебют Шатова и Хвана?

— Очень хорошо. Шатов большой молодец, потому что выдержал 75 минут, Ин Бом очень удачно вошел в концовке, сохранил абсолютно все мячи. Думаю, что оба они будут только прибавлять.

— Как проходит адаптация Ин Бома?

— Он такой классический азиатский футболист, очень трудолюбивый, неприхотливый. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией, учитывая, что он говорит по-английски. А так он прибыл сюда с братом и мамой, — цитирует тренера официальный сайт клуба.

В составе победителей отличились Солтмурад Бакаев и Денис Макаров. У армейцев забил Никола Влашич.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-srabotal-traditsionnyy-futbolnyy-zakon

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