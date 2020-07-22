Леонид Слуцкий: «Показалось, что Максименко все-таки фолил на Хвиче»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог заключительного матча сезона со «Спартаком» (1:2).

— Игнатьев был определен пенальтистом вами на установке или это спонтанное решение игроков?

— Учитывая, что мы пробили только второй пенальти в сезоне, мы на самом деле не знаем, кто у нас лучше всех бьет пенальти. Для этого нужна какая-то практика. Поэтому я назначаю группу игроков из трех человек, куда входил и Игнатьев, которые уже определяют, кто из них бьет. В зависимости от уверенности в собственных силах.

— Как оцените эпизод с неназначением пенальти на последних минутах? Показалось, что Максименко все-таки фолил на Хвиче.

— Мне тоже так показалось.

— «Рубин» вошел в число лучших команд посткоронавирусной части чемпионата. Довольны вы тем, как команда провела ее или вы рассчитывали на большее, и «Рубин» недобрал очков?

— Сложно. Тренеры всегда считают те очки, которые они недобрали, а которые получили, а могли не получить, воспринимают как должное. Поэтому на самом деле финальная турнирная таблица наверно отражает то, на что мы наиграли в этом сезоне. Безусловно, остался осадок даже не от того, что мы проиграли, а как мы проиграли сегодня, потому что была глупая ошибка, приведшая ко второму пенальти в игре, где у нас было достаточное количество моментов. Не могу сказать, что мы доминировали, это неправда, то точно как минимум игра с большими шансами на успех. В целом, если быть объективным, мы достаточно качественно сработали, причем даже, может быть, не зимнюю предсезонку, а вторую предсезонку после карантина. Потому что я уже лучше понимал возможности игроков. Потому что со второго раза четче был определен вариант стартового состава. Уже был опыт не только контрольных матчей на сборах — очень часто бывает, что в контрольных матчах игрок себя проявляет одним образом, а в официальных, когда совсем другой уровень ответственности, мотивации, напряжения, эти качества немного уходят, поэтому не всегда контрольные матчи являются объективным показателем. Мы ввели в состав большую группу молодых игроков, причем игроков, у которых не было особой практики игры в Премьер-лиге. И Кварацхелия, он слишком молод и практически не выходил в стартовом составе до зимы. И Макаров, Самошников, Бакаев — они имели игровую практику в ФНЛ. Поэтому когда ты вводишь в состав большую группу молодых игроков, ты не можешь быть на сто процентов уверен, как они себя проявят. Я очень рад, что многие из них себя проявили достаточно неплохо, поэтому мы вступаем в следующий сезон с командой, людьми, о которых я имею достаточно много информации.

— Есть ли понимание, насколько сильно изменится состав команды? Останется ли в «Рубине» Тарасов?

— Думаю, мы все объявим, кто остается, кто не остается. Понимание, безусловно, есть. Странно было бы, если бы его не было. У нас у некоторых игроков заканчиваются контракты, у многих игроков заканчиваются сроки аренды. Я изначально говорил о том, что такая команда, как наша, будет в сложном положении. Потому что у нас будет всего две недели между чемпионатами, и нам нужно очень быстро провести определенные изменения. Но, к счастью, уже некоторых футболистов, очень качественных, на которых я сильно рассчитываю, мы уже подписали. Я имею ввиду Меркулова и Деспотовича.

— Какие у «Рубина» планы на короткую предсезонку?

— У нас сейчас четыре выходных, и с понедельника мы начинаем подготовку.

— В сезоне-18/19 «Рубин» завершил на 11-м месте. Для вас принципиально было, чтобы по итогам чемпионата команда хоть на 1-2 позиции опередила тот результат?

— Все-таки я привык решать немного другие задачи.