Леонид Слуцкий: «О готовности Медведева будет после игры понятно»
16:29
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». В воротах казанцев дебютирует Никита Медведев, который заменил заболевшего Юрия Дюпина.
— Дюпин приболел у нас, его даже в заявке нет, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — А насчет готовности Медведева сейчас ни один человек не может ответить на этот вопрос, после игры будет понятно.
«Динамо» меняет схемы с тремя и четырьмя защитниками, к тому же была информация об уходе Шуньича, так что готовились к обоим вариантам.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи