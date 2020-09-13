Леонид Слуцкий: «О готовности Медведева будет после игры понятно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». В воротах казанцев дебютирует Никита Медведев, который заменил заболевшего Юрия Дюпина.

— Дюпин приболел у нас, его даже в заявке нет, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — А насчет готовности Медведева сейчас ни один человек не может ответить на этот вопрос, после игры будет понятно.

«Динамо» меняет схемы с тремя и четырьмя защитниками, к тому же была информация об уходе Шуньича, так что готовились к обоим вариантам.