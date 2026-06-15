Нападающий «Акрона» Тавареш стал героем телесюжета в Кабо-Верде

В Кабо-Верде появился мурал в поддержку нападающего «Акрона» Жилсона Тавареша.

Стрит-арт был создан в столице страны — городе Прая. На мурале футболист изображен с балалайкой на фоне берез и волжских пейзажей, вдохновленных Самарской областью.

Необычная работа привлекла внимание местных жителей и СМИ. Сюжет о мурале вышел на одном из телеканалов Кабо-Верде, а местные болельщики высоко оценили яркий перформанс в поддержку своего соотечественника.

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