Леонид Федун приехал на открытие памятника Нетто на «Открытие Банк Арене»

Владелец «Спартака» Леонид Федун приехал на открытие памятника легендарному футболисту красно-белых Игорю Нетто перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Памятник Нетто установлен на территории стадиона «Открытие Банк Арена».

— Спасибо Никите Павловичу. Я намного моложе вас, но мне посчастливилось застать его. Я помню 60-е года. Это было собрание величайших титанов футбола. Вы все знаете, сколько Нетто сделал для становления Спартака и советского футбола. Время отдавать долги. Я отдаю долг перед Игорем Нетто и болельщиками. На этом месте будет формироваться аллея чемпионов. Надеюсь, что кто-то из тех ребят (показывает на воспитанников академии) тоже тут будет лет через 50. Величие должно иметь преемственность, — сказал Федун.

Матч «Спартак» — «Оренбург» начнется в 17.30 мск.