Симонян: «Нетто был великим капитаном, «Спартаку» его не хватает»

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто около трибуны C домашнего стадиона красно-белых.

Памятник был открыт сегодня, 31 июля.

— Хочу низко поклониться вам и выразить огромную благодарность за открытие памятнику великому Игорю Нетто. Удалось с ним пройти немало лет, мы побеждали везде. Вклад в победы «Спартака» и сборной СССР велик. Могу привести пример. Меня тоже избирали капитаном «Спартака» и сборной, но сравниться с Нетто я не могу. Команде необходим вожак, Игорь был именно таким, который брал на себя все в трудные матчи. Он всегда брал на себя все в трудные минуты. Мы владели преимуществом и добивались успехов.

Это был великий капитан. Было бы здоров брать с него пример. Капитан — значимая фигура. Игоря Нетто сегодня не хватает «Спартаку», в этом я ни секунду не сомневаюсь. Так получилось, что мы играли вместе, а потом мне пришлось руководить командой. Он был непростой человек, с характером, но кристально честный и чистый. До конца своей жизни он всегда приходил в РФС, делился со мной. О нем можно говорить много, но хочется сказать одно — чтобы таких футболистов как Нетто было бы больше. Чтобы капитан в «Спартаке» был такой человек, как великий Игорь Нетто. Низкий поклон.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.