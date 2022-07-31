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Симонян: «Нетто был великим капитаном, «Спартаку» его не хватает»

Никита Симонян прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто на стадионе «Спартака»
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
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Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто около трибуны C домашнего стадиона красно-белых.

Памятник был открыт сегодня, 31 июля.

— Хочу низко поклониться вам и выразить огромную благодарность за открытие памятнику великому Игорю Нетто. Удалось с ним пройти немало лет, мы побеждали везде. Вклад в победы «Спартака» и сборной СССР велик. Могу привести пример. Меня тоже избирали капитаном «Спартака» и сборной, но сравниться с Нетто я не могу. Команде необходим вожак, Игорь был именно таким, который брал на себя все в трудные матчи. Он всегда брал на себя все в трудные минуты. Мы владели преимуществом и добивались успехов.
Это был великий капитан. Было бы здоров брать с него пример. Капитан — значимая фигура. Игоря Нетто сегодня не хватает «Спартаку», в этом я ни секунду не сомневаюсь. Так получилось, что мы играли вместе, а потом мне пришлось руководить командой. Он был непростой человек, с характером, но кристально честный и чистый. До конца своей жизни он всегда приходил в РФС, делился со мной. О нем можно говорить много, но хочется сказать одно — чтобы таких футболистов как Нетто было бы больше. Чтобы капитан в «Спартаке» был такой человек, как великий Игорь Нетто. Низкий поклон.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Никита Симонян
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Игорь Нетто
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
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Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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