«Нижний Новгород» — ЦСКА: Чалов забил первый гол в сезоне

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» — 1:0.

24-летний россиянин получил мяч в чужой штрафной после подачи от Максима Мухина и завершил атаку в одно касание.

Чалов забил первый гол в сезоне-2022/23. Форвард забил за армейцев впервые с 23 октября 2021 года — тогда он забил в игре 12-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

Вторую половину прошлого сезона Чалов провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды.