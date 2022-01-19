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«Краснодар» проиграл «Легии» в первом матче под руководством Фарке

Иван Шитик
Корреспондент
Игроки «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар».

«Краснодар» провел первый товарищеский матч на зимних сборах. Российская команда уступила «Легии» со счетом 1:2.

Для «быков» это была первая встреча под руководством немецкого специалиста Даниэля Фарке.

13 января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Товарищеские матчи. Клубы.
19 янв, 15:00. ()
Легия
2:1
Краснодар
Голы
Вандерсон Масиэл, 12 (0:1), Жозуэ, 54 (1:1), Ветеска, 82 (2:1)
Краснодар
Сафонов (Городов, 46) Мартынович (Сорокин, 46) Рамирес (Кайо, 46) Алонсо (Бородин, 46) Петров (Ионов, 35) Крыховяк (Чернов, 46) Вандерсон Масиэл (Якимов, 46) Классон (Исаенко, 73) Черников (Сергеев, 46) Сперцян (Кривцов, 46) Ботхейм (Попов, 46)
Предупреждения
Крыховяк 24

ФК Краснодар
ФК Легия
Даниэль Фарке
5
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Себастьян Шиманьски

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 10 1 2
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