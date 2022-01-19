«Краснодар» проиграл «Легии» в первом матче под руководством Фарке

«Краснодар» провел первый товарищеский матч на зимних сборах. Российская команда уступила «Легии» со счетом 1:2.

Для «быков» это была первая встреча под руководством немецкого специалиста Даниэля Фарке.

13 января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.