Агент Сергеева рассказал о самочувствии игрока «Зенита»

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, рассказал о самочувствии игрока.

Ранее «СЭ» сообщал, что форвард пропустит товарищескую игру против «Эмирейтс» из-за повышенной температуры.

«У Сергеева все хорошо. Готовился к игре. Поднялась температура? Вполне может быть, он себя нехорошо чувствовал. Пока точно не знаю. Не разговаривал с ним еще на эту тему», — сказал Штромбергер «СЭ».

Сергеев перешел в «Зенит» 10 января. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.