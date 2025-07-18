Legalbet: ЦСКА интересен хавбек «Эстудиантеса» Паласиос, за него просят 12 миллионов евро
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Эстудиантеса» Тиаго Паласиосу, сообщает Legalbet.
По данным источника, армейцы уже начали работу над потенциальным трансфером. Аргентинский клуб хочет выручить от продажи 24-летнего уругвайца 12 миллионов евро.
Контракт Паласиоса с клубом действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне он забил 6 мячей и сделал 4 голевых паса в 25 матчах за клуб.
Источник: legalbet.ru
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|
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|0
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|
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|
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|8.08
|15:30
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|0 : 2
|8.08
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|0 : 0
|8.08
|20:30
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|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
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|9.08
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Виктор Окишор
Динамо
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|
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|
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Ростов
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|Ж
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Илья Рожков
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|1
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|0
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