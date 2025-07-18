Legalbet: ЦСКА интересен хавбек «Эстудиантеса» Паласиос, за него просят 12 миллионов евро

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Эстудиантеса» Тиаго Паласиосу, сообщает Legalbet.

По данным источника, армейцы уже начали работу над потенциальным трансфером. Аргентинский клуб хочет выручить от продажи 24-летнего уругвайца 12 миллионов евро.

Контракт Паласиоса с клубом действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне он забил 6 мячей и сделал 4 голевых паса в 25 матчах за клуб.