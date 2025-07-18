Тюкавин заявил, что «Динамо» ставит перед собой самые высокие цели в сезоне-2025/26

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин перед матчем с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ ответил на вопрос о готовности московской команды к новому сезону.

«Готовность команды оценим по ходу сезона. Сборы, как всегда, были неприятные для футболистов. Надеюсь, все будет хорошо. Цели самые высокие», — сказал Тюкавин на объявлении партнерства с DIGMA Pro.

«Динамо» примет на своем поле «Балтику» в пятницу, 18 июля. Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России.