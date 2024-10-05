Латышонок: «У сборной нет соперника? Я все равно рад вызову, это — сборная России»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

— Полностью владели инициативой сегодня, создали много моментов. Могли очень много забивать, но вратарь команды соперника сыграл хорошо.

— У вас 11 матчей в РПЛ, 8 сухарей и 77% отраженных ударов. Для вас это что-то значит или просто цифры?

— 77 — что-то маловато вы сказали...Нет, если честно. Просто иду от игры к игре.

— Вас вызвали в сборную России. Для вас это особое чувство?

— Конечно, я счастлив.

— А есть ли мотивация ехать в сборную? Ведь пока еще не определились с соперником.

— Мне вообще на это все равно. Конечно, я хочу ехать.

— Вы готовы и просто провести сборы, даже без матчей?

— Да. Это сборная России.

26-летний Латышонок стал игроком «Зенита» перед началом сезона-2024/25. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету 11 матчей (9 «сухих»).