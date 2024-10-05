«Спартак» — «Ростов»: красно-белые ведут 3:0 после первого тайма

«Спартак» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 11-го тура чемпионата России — 3:0.

Первый гол в игре забил Наиль Умяров на 29-й минуте. Через пять минут Шамар Николсон увеличил преимущество красно-белых, а в добавленное к первому тайму время 27-летний футболист сделал счет разгромным.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».