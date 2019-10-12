Ларссон признался, что привыкает к новой позиции в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об адаптации в московской команде, сообщает fotbollskanalen.se. 22-летний швед отметил, что переходить в новую и большую команду трудно.

— Трудно привыкать ко всему в новой команде, а «Спартак» — это еще и большой клуб, — приводит слова Ларссона fotbollskanalen.se. — Для меня значит очень многое, что получаю свой шанс здесь. В «Спартаке» я играю на той позиции, к которой мне нужно привыкать. Я выхожу на место правого крайнего нападающего в схеме 4-3-3. До этого я сыграл на этой позиции только несколько матчей в Голландии. Однако я получаю много свободы на поле, мне нужно больше находиться в штрафной площади соперника — там я опасен.

В текущем сезоне Ларссон провел 9 матчей и забил 2 гола.

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