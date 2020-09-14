Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). В частности, он не согласился с удалением нападающего хозяев Николая Комличенко.

— Как вы расцениваете вторую желтую динамовцу Комличенко? — вопрос Бартфельду.

— Он взлетел, там было единоборство на «втором этаже». Защитник немножко развернулся в борьбе. Когда Комличенко приземлялся, то убрал руку, чтобы не травмировать сопернику шею или голову — и она скользнула по корпусу. Думаю, это простое нарушение правил, только штрафной удар. Семь лет назад ФИФА дала прямые указания, что вторая желтая карточка должна быть стопроцентной, понятной игрокам, тренерам, зрителям. Но эта вызвала обсуждение, значит, ее никак нельзя назвать стопроцентной — с большими сомнениями дана. Считаю, ее нельзя было показывать. С нарушением согласен, но по предупреждению мое мнение: Лапочкин нарушил хартию ФИФА и не выполнил ее указания.

— Еще один важный спорный эпизод — пенальти в пользу «Рубина».

— Там был физический контакт. Хвича проткнул мяч на игровое расстояние. Даже футболисты «Динамо» там не могли ничего сказать, потому что действительно был зацеп ноги. Думаю, справедливый 11-метровый. (Сергей Федоров)