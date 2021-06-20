Лаксальт вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Динамо»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к подписанию контракта с московским «Динамо», сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго.

28-летний уругваец отправился в Россию для прохождения медицинского обследования перед переходом в стан бело-голубых. Оно запланировано на понедельник, 21 июня.

В прошлом сезоне уругвайский защитник выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.

Также Лаксальт выступал за уругвайский «Дефенсор Спортинг», миланский «Интер», «Болонью», «Эмполи», «Дженоа» и «Торино». За сборную Уругвая он провел 24 матча.