Лаксальт вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Динамо»
16:08
Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к подписанию контракта с московским «Динамо», сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго.
28-летний уругваец отправился в Россию для прохождения медицинского обследования перед переходом в стан бело-голубых. Оно запланировано на понедельник, 21 июня.
В прошлом сезоне уругвайский защитник выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.
Также Лаксальт выступал за уругвайский «Дефенсор Спортинг», миланский «Интер», «Болонью», «Эмполи», «Дженоа» и «Торино». За сборную Уругвая он провел 24 матча.
Читайте также
7
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю