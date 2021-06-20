Румынский тренер Дан Петреску рассказал о случае коррупции в российском футболе

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску рассказал некоторые подробности своей работы в России. По его словам, ему предлагали проценты от продажи футболистов. В частности, в «Кубани» ему обещали по 10 процентов от суммы каждой продажи.

«Журналисты говорили мне, что я трачу много денег на новых игроков, — цитирует Петреску Gazeta Sporturilor. — Но обращаться к руководству клуба с просьбой о трансфере является обязанностью тренера.



Когда я был в «Кубани», то умолял владельца приобрести Ласину Траоре. Он не сразу согласился, но все же приобрел его. Через год мы его продали за 25 миллионов евро. Тогда владелец сказал мне: «Давай мы будет тебе отдавать по 10 процентов от каждой продажи футболиста.



Я отказался, ведь у меня был контракт и бонусы за выступление команды. Меня не интересовали эти 10 процентов от продаж, иначе я бы не смог думать только о тренировках. В клубе были в шоке от моего ответа».

Петреску работал в России с 2012 по 2014 год и в 2016-м.