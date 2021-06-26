Как Яя Туре провел первую тренировку с «Ахматом». Фото
13:09
Новый тренер «Ахмата» Яя Туре провел тренировку вместе с командой, информирует сайт клуба. Как отмечается, это его первый рабочий день.
14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.
Напомним, возглавляет команду Андрей Талалаев. В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в РПЛ.
Суббота — первый рабочий день Яя Туре в футбольном клубе «Ахмат». Специалист прибыл в расположение команды на сборах в Новогорске. Грозненцы провели утреннюю тренировку. https://t.co/hKpDoRqOzE pic.twitter.com/f8TZd4GQKD— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 26, 2021
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