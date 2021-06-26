Как Яя Туре провел первую тренировку с «Ахматом». Фото

Новый тренер «Ахмата» Яя Туре провел тренировку вместе с командой, информирует сайт клуба. Как отмечается, это его первый рабочий день.

14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, возглавляет команду Андрей Талалаев. В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в РПЛ.