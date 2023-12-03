Промес рассказал подробности конфликта с игроками «Ахмата»: «Драки не было. Просто эмоции»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал подробности потасовки с игроками «Ахмата» в перерыве матча 17-го тура РПЛ.

«Конфликт в перерыве? Драки не было. Просто эмоции», — сказал Промес.

Футболисты «Спартака» и «Ахмата» после первого тайма в Грозном устроили потасовку при выходе с поля в подтрибунное помещение. Промес вступил в перепалку с защитником Мирославом Богославцем.