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Губерниев: «Меньше слов — больше дела! Вот девиз «Локомотива» и московского футбола!»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ (3:1).

«Победа «Локомотива» назревала, ведь по организации игры команда хороша. Несмотря на трудности, было видно, что команда растет и в таких плохих погодных условиях показала хороший футбол. Эта победа абсолютно по делу! «Зенит» в стране без мяса и укротил коней? Меньше слов — больше дела! Вот это девиз «Локомотива» и московского футбола!», — цитирует Губерниева Sport24.

Игра началась с опозданием на 30 минут из-за сильного снегопада в Москве.

После этой встречи «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на 6-й строчке (28 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-601537-guberniyev-o-porazhenii-zenita-menshe-slov-bolshe-dela-vot-deviz-lokomotiva-i-moskovskogo-futbola
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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 14 1 4
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