Кечинов посоветовал Абаскалю вести себя сдержанней: «У «Спартака» много болельщиков, среди них есть дети»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Тренеру нужно вести себя сдержанней. Все прекрасно знают, что у «Спартака» много болельщиков, среди них есть дети. Ты же главный тренер, ты свои эмоции должен сдерживать. Так вести себя некрасиво. Я не видел, что там Бериша сделал, но то, что Абакаль сделал, не красит главного тренера», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.