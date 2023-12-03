«Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную
«Спартак» этой осенью уже проходил через то, что в это воскресенье так возмутило Валерия Карпина: красно-белые сыграли свой матч на заснеженном поле неделю назад в Калининграде. А ведь ранее был еще непроходимый огород в Воронеже. И вот «Спартаку» наконец-то повезло с условиями на выезде: идеальный газон и комфортные десять градусов тепла в Грозном. И соперник с одной из худших текущих форм в лиге: «Ахмат» не побеждал в чемпионате долгих три месяца.
Абаскаль снова оставил Соболева в запасе, выдвинув вперед Промеса с Игнатовым. Такой вариант мы видели, и в отдельных матчах он очень даже неплохо срабатывал. И важно, что испанец вернул в состав, если сравнивать с кубковым вариантом в Оренбурге, ключевую связку центра поля Литвинов — Пруцев. Без них у красно-белых игра катастрофически не ладилась.
В начале матча в Грозном «Спартак» играл первым номером, хорошо двигался, быстро возвращал мяч при потерях, но в финальной трети красно-белые практически ничего не показывали. Атака «Ахмата» существенно осиротела уже в середине тайма — травму получил Олейников. Зато шустрил Бериша. Сначала попробовал подобраться к воротам через левый край, но там не пускал Хлусевич; в центре его пару раз встретил Пруцев. Тогда Бериша попробовал себя в роли плеймекера и шведкой выдал изумительную разрезающую передачу на Агаларова, который избежал офсайда, здорово спрятавшись за Бабича, и опередил Селихова.
И тут вспыхнуло. Бериша крайне вызывающе побежал праздновать прямо в техническую зону «Спартака», что очень не понравилось Абаскалю. Тренер «Спартака» отшвырнул игрока соперника и получил за это красную карточку. А пока выяснял отношения с судьями, с трибуны прилетела еще пара бутылок. Ну а Бериша за свой перформанс получил только желтую.
Нельзя сказать, что этот момент раскалил игру. Нет, до перерыва она протекала так же умеренно. И «Спартаку» не пришлось взвинчивать темп, чтобы сравнять счет. Пруцев дождался включения Зиньковского слева, выкатил в идеальную позицию, из которой Антон уложил мяч в дальний угол.
Горячее стало, когда команды уходили на перерыв: повздорили Промес и Богосавац, все остальные дежурно потолкались.
И, судя по началу второго тайма, эта стычка пошла на пользу «Ахмату», который забил уже на второй минуте. Рябчук легко запустил в свою зону Тодоровича, в последний момент героически выбил у него мяч, но прямо на ногу Ковачеву — 2:1.
«Спартак» оказался в позиции отыгрывающегося и просто увяз в обороне «Ахмата». Вышедшие на замену Соболев, Мартинс, Мозес и Бонгонда ничего в игру «Спартака» не привнесли. Явных моментов красно-белые не создали. Не было и каких-то нестандартных ходов вроде гола Мозеса здесь, в Грозном, в первом туре предыдущего чемпионата, благодаря которому «Спартак» ушел от поражения. Прошло полтора года, и Мозес уже не тот. Ну а Ромащенко, у которого в «Ахмате» в целом не ладится, в двух матчах не проиграл «Спартаку»: ничья в Москве, победа в Грозном.
«Спартак» в очередной раз проиграл на выезде, на этот раз одной из худших команд лиги последних месяцев. Красно-белые упустили возможность если не подняться в тройку по итогам тура, то хотя бы закрепиться в лидирующей группе. «Ахмат» же выиграл в чемпионате впервые с начала сентября. Возможно, эта победа станет спасительной для Ромащенко и окажется той самой ниточкой, за которую ухватится тренер грозненцев. Абаскаль же должен быть готов к новой порции давления и хейта. И с той частью, которая касается футбола, спорить будет очень сложно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4