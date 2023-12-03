«Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

«Ахмат» обыграл «Спартак», это первая победа команды Ромащенко в РПЛ за три месяца.

«Спартак» этой осенью уже проходил через то, что в это воскресенье так возмутило Валерия Карпина: красно-белые сыграли свой матч на заснеженном поле неделю назад в Калининграде. А ведь ранее был еще непроходимый огород в Воронеже. И вот «Спартаку» наконец-то повезло с условиями на выезде: идеальный газон и комфортные десять градусов тепла в Грозном. И соперник с одной из худших текущих форм в лиге: «Ахмат» не побеждал в чемпионате долгих три месяца.

Абаскаль снова оставил Соболева в запасе, выдвинув вперед Промеса с Игнатовым. Такой вариант мы видели, и в отдельных матчах он очень даже неплохо срабатывал. И важно, что испанец вернул в состав, если сравнивать с кубковым вариантом в Оренбурге, ключевую связку центра поля Литвинов — Пруцев. Без них у красно-белых игра катастрофически не ладилась.

В начале матча в Грозном «Спартак» играл первым номером, хорошо двигался, быстро возвращал мяч при потерях, но в финальной трети красно-белые практически ничего не показывали. Атака «Ахмата» существенно осиротела уже в середине тайма — травму получил Олейников. Зато шустрил Бериша. Сначала попробовал подобраться к воротам через левый край, но там не пускал Хлусевич; в центре его пару раз встретил Пруцев. Тогда Бериша попробовал себя в роли плеймекера и шведкой выдал изумительную разрезающую передачу на Агаларова, который избежал офсайда, здорово спрятавшись за Бабича, и опередил Селихова.

И тут вспыхнуло. Бериша крайне вызывающе побежал праздновать прямо в техническую зону «Спартака», что очень не понравилось Абаскалю. Тренер «Спартака» отшвырнул игрока соперника и получил за это красную карточку. А пока выяснял отношения с судьями, с трибуны прилетела еще пара бутылок. Ну а Бериша за свой перформанс получил только желтую.

Нельзя сказать, что этот момент раскалил игру. Нет, до перерыва она протекала так же умеренно. И «Спартаку» не пришлось взвинчивать темп, чтобы сравнять счет. Пруцев дождался включения Зиньковского слева, выкатил в идеальную позицию, из которой Антон уложил мяч в дальний угол.

Горячее стало, когда команды уходили на перерыв: повздорили Промес и Богосавац, все остальные дежурно потолкались.

И, судя по началу второго тайма, эта стычка пошла на пользу «Ахмату», который забил уже на второй минуте. Рябчук легко запустил в свою зону Тодоровича, в последний момент героически выбил у него мяч, но прямо на ногу Ковачеву — 2:1.

«Спартак» оказался в позиции отыгрывающегося и просто увяз в обороне «Ахмата». Вышедшие на замену Соболев, Мартинс, Мозес и Бонгонда ничего в игру «Спартака» не привнесли. Явных моментов красно-белые не создали. Не было и каких-то нестандартных ходов вроде гола Мозеса здесь, в Грозном, в первом туре предыдущего чемпионата, благодаря которому «Спартак» ушел от поражения. Прошло полтора года, и Мозес уже не тот. Ну а Ромащенко, у которого в «Ахмате» в целом не ладится, в двух матчах не проиграл «Спартаку»: ничья в Москве, победа в Грозном.

«Спартак» в очередной раз проиграл на выезде, на этот раз одной из худших команд лиги последних месяцев. Красно-белые упустили возможность если не подняться в тройку по итогам тура, то хотя бы закрепиться в лидирующей группе. «Ахмат» же выиграл в чемпионате впервые с начала сентября. Возможно, эта победа станет спасительной для Ромащенко и окажется той самой ниточкой, за которую ухватится тренер грозненцев. Абаскаль же должен быть готов к новой порции давления и хейта. И с той частью, которая касается футбола, спорить будет очень сложно.