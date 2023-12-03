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Сегодня, 21:15

«Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Фото ФК «Ахмат»
«Ахмат» обыграл «Спартак», это первая победа команды Ромащенко в РПЛ за три месяца.

«Спартак» этой осенью уже проходил через то, что в это воскресенье так возмутило Валерия Карпина: красно-белые сыграли свой матч на заснеженном поле неделю назад в Калининграде. А ведь ранее был еще непроходимый огород в Воронеже. И вот «Спартаку» наконец-то повезло с условиями на выезде: идеальный газон и комфортные десять градусов тепла в Грозном. И соперник с одной из худших текущих форм в лиге: «Ахмат» не побеждал в чемпионате долгих три месяца.

Абаскаль снова оставил Соболева в запасе, выдвинув вперед Промеса с Игнатовым. Такой вариант мы видели, и в отдельных матчах он очень даже неплохо срабатывал. И важно, что испанец вернул в состав, если сравнивать с кубковым вариантом в Оренбурге, ключевую связку центра поля Литвинов — Пруцев. Без них у красно-белых игра катастрофически не ладилась.

В начале матча в Грозном «Спартак» играл первым номером, хорошо двигался, быстро возвращал мяч при потерях, но в финальной трети красно-белые практически ничего не показывали. Атака «Ахмата» существенно осиротела уже в середине тайма — травму получил Олейников. Зато шустрил Бериша. Сначала попробовал подобраться к воротам через левый край, но там не пускал Хлусевич; в центре его пару раз встретил Пруцев. Тогда Бериша попробовал себя в роли плеймекера и шведкой выдал изумительную разрезающую передачу на Агаларова, который избежал офсайда, здорово спрятавшись за Бабича, и опередил Селихова.

И тут вспыхнуло. Бериша крайне вызывающе побежал праздновать прямо в техническую зону «Спартака», что очень не понравилось Абаскалю. Тренер «Спартака» отшвырнул игрока соперника и получил за это красную карточку. А пока выяснял отношения с судьями, с трибуны прилетела еще пара бутылок. Ну а Бериша за свой перформанс получил только желтую.

Нельзя сказать, что этот момент раскалил игру. Нет, до перерыва она протекала так же умеренно. И «Спартаку» не пришлось взвинчивать темп, чтобы сравнять счет. Пруцев дождался включения Зиньковского слева, выкатил в идеальную позицию, из которой Антон уложил мяч в дальний угол.

Горячее стало, когда команды уходили на перерыв: повздорили Промес и Богосавац, все остальные дежурно потолкались.

И, судя по началу второго тайма, эта стычка пошла на пользу «Ахмату», который забил уже на второй минуте. Рябчук легко запустил в свою зону Тодоровича, в последний момент героически выбил у него мяч, но прямо на ногу Ковачеву — 2:1.

«Спартак» оказался в позиции отыгрывающегося и просто увяз в обороне «Ахмата». Вышедшие на замену Соболев, Мартинс, Мозес и Бонгонда ничего в игру «Спартака» не привнесли. Явных моментов красно-белые не создали. Не было и каких-то нестандартных ходов вроде гола Мозеса здесь, в Грозном, в первом туре предыдущего чемпионата, благодаря которому «Спартак» ушел от поражения. Прошло полтора года, и Мозес уже не тот. Ну а Ромащенко, у которого в «Ахмате» в целом не ладится, в двух матчах не проиграл «Спартаку»: ничья в Москве, победа в Грозном.

Гильермо Абаскаль. «Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть

«Спартак» в очередной раз проиграл на выезде, на этот раз одной из худших команд лиги последних месяцев. Красно-белые упустили возможность если не подняться в тройку по итогам тура, то хотя бы закрепиться в лидирующей группе. «Ахмат» же выиграл в чемпионате впервые с начала сентября. Возможно, эта победа станет спасительной для Ромащенко и окажется той самой ниточкой, за которую ухватится тренер грозненцев. Абаскаль же должен быть готов к новой порции давления и хейта. И с той частью, которая касается футбола, спорить будет очень сложно.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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