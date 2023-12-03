Игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении

Футболисты «Спартака» и «Ахмата» в перерыве матча 17-го тура устроили потасовку в подтрибунном помещении между собой. После первого тайма счет 1:1.

Нападающий красно-белых Квинси Промес во время спора с защитником Мирославом Богославцем на русском языке с матерным словом сказал: «Я лучший футболист». При этом с разных сторон неслись нецензурные слова на других языках.

Промес также на английском языке послал Богосаваца.