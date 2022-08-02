Промес объяснил удачную игру «Спартака» в матче против «Оренбурга»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объяснил удачную игру красно-белых в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Все вместе сложилось. Первая домашняя игра. Перед матчем мы провели собрание, на котором пообещали друг другу, что на своем поле должны показать лучший футбол. А быстрый первый гол придал нам дополнительную энергию. Секрет только в том, что нужно быть сфокусированным и подготовленным.

Приятно, когда в игре получается именно то, что тренировал заранее. Мы следовали плану и сохраняли концентрацию. Вот секрет», — сказал Промес YouTube-каналу команды.