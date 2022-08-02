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Промес объяснил удачную игру «Спартака» в матче против «Оренбурга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объяснил удачную игру красно-белых в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Все вместе сложилось. Первая домашняя игра. Перед матчем мы провели собрание, на котором пообещали друг другу, что на своем поле должны показать лучший футбол. А быстрый первый гол придал нам дополнительную энергию. Секрет только в том, что нужно быть сфокусированным и подготовленным.

Приятно, когда в игре получается именно то, что тренировал заранее. Мы следовали плану и сохраняли концентрацию. Вот секрет», — сказал Промес YouTube-каналу команды.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tE70uDcm0Xw
Квинси Промес
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 4
Николай Комличенко

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Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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