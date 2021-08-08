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Кварацхелия отметил характер «Рубина» после победы над «Ахматом»

22:18
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.

«После удаления стало свободнее, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Самое важное, что мы выиграли. Это был большой характер. Хорошая команда всегда играет до конца, до самой последней секунды. Мы доказали, что у нас очень большой характер.

Да, со мной всегда два игрока, но другие игроки тогда свободные, и это надо использовать. Матч с «Ракувом»? Очень хорошая команда, но надо показать, что мы лучше и выиграть».

В составе победителей отличились Сеад Хакшабанович и Оливер Абильдгор.

Рубин - Ахмат

 

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Евгений Петров все материалы автора

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