Кварацхелия отметил характер «Рубина» после победы над «Ахматом»
22:18
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.
«После удаления стало свободнее, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Самое важное, что мы выиграли. Это был большой характер. Хорошая команда всегда играет до конца, до самой последней секунды. Мы доказали, что у нас очень большой характер.
Да, со мной всегда два игрока, но другие игроки тогда свободные, и это надо использовать. Матч с «Ракувом»? Очень хорошая команда, но надо показать, что мы лучше и выиграть».
В составе победителей отличились Сеад Хакшабанович и Оливер Абильдгор.
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