Алексей Березуцкий: «Первый тайм против «Динамо» провели неплохо, во втором перестали контролировать мяч»
22:16
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ и рассказал о травме нападающего Антона Заболотного.
«Вы сами все видели. Первый тайм играли довольно неплохо, особенно 30 минут. Было несколько хороших моментов. Во втором тайме игра ухудшилась. Травму получил Антон Заболотный, это потеря для нас. Плюс перестали контролировать мяч. Пока информации по Заболотному нет. Узнаем после всех процедур», — сказал Березуцкий.
Заболотный получил травму в конце первого тайма игры с «Динамо». 30-летний россиянин не смог продолжить встречу, вместо него на поле появился полузащитник Эмиль Бохинен.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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