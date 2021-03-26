Слуцкий рассказал о своем отношении к судейству в России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как он относится к судейству в России.
«Я не люблю судей, ну а кто их любит? Они сами виноваты, они сами делают так. В Голландии и Англии у меня были прекрасные отношения с судьями.
Например, последняя игра с «Химками». Я пытаюсь просто задать вопрос резервному арбитру. Просто вопрос в корректной форме. А он поворачивается и с 30 метров бежит ко мне с желтой карточкой. Я просто вопрос задал. Можно же просто не отвечать или сказать, что объясню в перерыве. Я от нашего арбитра ни разу не слышал, чтобы он признал, что ошибся», — сказал Слуцикй на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
После 23 туров РПЛ «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. 3 апреля подопечные Слуцкого сыграют «Сочи». Начало — в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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