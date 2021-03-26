Слуцкий рассказал о своем отношении к судейству в России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как он относится к судейству в России.

«Я не люблю судей, ну а кто их любит? Они сами виноваты, они сами делают так. В Голландии и Англии у меня были прекрасные отношения с судьями.

Например, последняя игра с «Химками». Я пытаюсь просто задать вопрос резервному арбитру. Просто вопрос в корректной форме. А он поворачивается и с 30 метров бежит ко мне с желтой карточкой. Я просто вопрос задал. Можно же просто не отвечать или сказать, что объясню в перерыве. Я от нашего арбитра ни разу не слышал, чтобы он признал, что ошибся», — сказал Слуцикй на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После 23 туров РПЛ «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. 3 апреля подопечные Слуцкого сыграют «Сочи». Начало — в 16.30 по московскому времени.