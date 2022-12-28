Кузнецов назвал Клаудиньо лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста РПЛ 2022 года.

«Неплохо себя проявил Клаудиньо, но это еще не окончательное решение, ведь закончилась только первая половина чемпионата. Но Клаудиньо очень хорошо выглядел. Был лидером, забивал, отдавал. Человек, который делал разницу», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом».

Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.